Kürekli güvenlik korucuları çığ bölgesine gönderildi

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VanBahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığ düşmesi sonucu kaybolan minibüsü aramak için Çatak’tan 40 kişilik kürekli güvenlik korucusu da bölgeye sevk edildi.

Akşam saatlerinde Van merkezden Bahçesaray ilçesinin Altıntaş Mahallesi’ne gitmekte olan ve içerisinde 1015 kişinin bulunduğu değerlendirilen minibüsün üzerine çığ düşmüştü. Saat 17.00 sıralarında gelen ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 acil servis, kara yolları ve jandarma ekipleri sevk edilirken, çığ altında kaybolan minibüsü aramak için Çatak ilçesinden de 40 kişilik kürekli güvenlik korucusu sevk edildi.

VAN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:38

YATSI 18:56

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