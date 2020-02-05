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Van'daki çığ felaketi: Kepçe operatörü o anları anlattı

DHA

VANBahçesaray karayolu üzerinde meydana gelen çığ felaketinde kısmen kara gömülen iş makinesinden kendi imkanları ile kurtulan Bahattin Karagülle, ihbarda bulunarak bir minibüsün kar altında kaldığını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin zamana karşı başlattıkları mücadele ile 7 kişinin çığ altındaki minibüsten kurtarılmasını sağlayan Karagülle, "Ben sadece üzerime düşen insanlık görevimi yaptım. Yetkililere haber verdim ve elimden geleni yaptım. İnşallah iyi olur" dedi.

VANBahçesaray karayolu üzerinde meydana gelen çığ felaketinde kısmen kara gömülen iş makinesinden kendi imkanları ile kurtulan Bahattin Karagülle, ihbarda bulunarak bir minibüsün kar altında kaldığını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin zamana karşı başlattıkları mücadele ile 7 kişinin çığ altındaki minibüsten kurtarılmasını sağlayan Karagülle, "Ben sadece üzerime düşen insanlık görevimi yaptım. Yetkililere haber verdim ve elimden geleni yaptım. İnşallah iyi olur" dedi.
VanBahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ düşmesi sonucu kar küreme çalışması yapan iş makinesi ile minibüs kar altında kaldı. Kısmen kar altında kalan iş makinesinden kendi imkanları ile yaralı kurtulan Bahattin Karagülle, içerisinde yolcuların bulunduğu bir minibüsün çığ altında kaldığını ihbar etti. Karagülle'nin ihbarı üzerine zamana karşı kurtarma operasyonu başlatan ekipler, yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen kısa sürede olay yerine giderek kurtarma çalışması başlattı. Köylülerin de destek verdiği çalışmalarla toplarca ağırlığındaki kar yığını altında kalan minibüsteki 7 kişi, sağ olarak kurtarıldı.  
'MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNÜ UYARDIM'
Yaptığı ihbar ile 7 kişinin kurtarılmasında önemli rol oyanayan ve olayda yaralanan Karagülle, Van Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedaviye alındı. DHA muhabirine olay anını anlatan Bahattin Karagülle, çığ felaketinden önce minibüs sürücüsünü uyardığını ancak sürücünün kendisini dinlemediğini ifade etti. Karagülle, "Ben onlara geri dönün dedim. Ben onlara görüş mesafesi sıfır, fırtına var, tipi var, çığ da gelmiş; beni dinlerseniz geri dönelim dedim. Onlar da son bir kez daha dene de belki çıkarız dediler ama keşke dinleselerdi beni. Ben sadece üzerime düşen insanlık görevimi yaptım. Yetkililere haber verdim ve elimden geleni yaptım" diye konuştu.
'ARKADAŞIM MİNİBÜSÜ GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEYİNCE EYVAH DEDİM'
Minibüsle iş makinesinin arasında 15 metre bulunduğunu ve çığ düşmesinin ardından minibüsün yukarıda kaldığını düşündüğünü ifade eden Karagülle, "Minibüsle aramızda en fazla 15 metre vardı. Ben çığ beni götürdü ama onlar yukarıdalar diye düşündüm. Bu düşünceyle biraz bekledim. Sonra baktım seslendim kimse yok. 20-25 dakika bekledim sonra kendi çabalarımla çıkmaya çalıştım. Çok şükür, sonra çıktım. Oradan yürüyerek yola çıktım. Yola çıktığımda ilk aradığım şey minibüs oldu. Dedim mutlaka geri dönmüşlerdir. Sonra yaklaşık 1 kilometre yürüdüm. Boynum ve kolum çok ağrıyordu. Yürümekte güçlük çekiyordum. Minibüsün yanına 1 kilometre yürüdükten sonra baktım başka bir minibüs durmuş zincir takıyor. Daha önceden de tanıdığım bir arkadaştı. Yetiştim, Ferdi dedim, telefonun çekebileceği bir yere git. Ferdi´ye minibüsü tarif edip geri dönüp dönmediğini sordum. Bana minibüs görmediğini söyledi. Eyvah dedim" diye konuştu.

VAN

05 Şubat 2020 Çarşamba

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