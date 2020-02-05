Çığ altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, çığ altında olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

VanBahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste 5 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Çığ altında kaldığı değerlendirilen 2 kişinin bulunması için sürdürülen arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, “Çığ altında 2 kişi daha var. 250300 kişilik arama kurtarma ekibi bölgede çalışıyor. 3 vefat edenimiz merkezde defnedilecek, diğer ikisi de Bitlis’in Hizan ilçesi üzerinden Bahçesaray’a nakledilecek. Yaralılarımızın durumları da iyi. İnşallah diğer 2 vatandaşımıza da ulaşırız. Bölgede kar yağışı var, belli noktalarda çığ tehlikesi mevcut” dedi.

VAN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:39

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