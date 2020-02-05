Minibüsle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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– Van’ın Saray ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Saray ilçe çıkışında meydana geldi. Kapıköy Sınır Kapısından Van şehir merkezine yolcu taşıyan, plakası ve şoförünün ismi öğrenilemeyen yolcu minibüsü, plakası ve şoförünün ismi öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi çeşitleri yerlerinde yaralanarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

VAN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:39

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