İkinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi

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VanBahçesaray kara yolunda meydana gelen ikinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 13’e yükseldiği belirtildi.

Van Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, VanBahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen çığ faciası sonrası çalışma yürüten arama kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştüğü belirtildi. Açıklamada, "Yaralı sayısı 43. 13 kişi de hayatını kaybetti” denildi.

Dün çığ altında kalan minibüste hayatını kaybedenlerle birlikte toplam ölü sayısı 18 oldu.

VAN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:39

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