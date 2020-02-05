Bakan Soylu: “2 kişi olduğunu değerlendiriyoruz” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu facianın yaşandığı bölgede

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çığ faciasında 11 jandarma ve 7 güvenlik korucunun şehit olduğunu, çığ altında ise 2 kişinin olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.



Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. AFAD tarafından yapılan açıklamada 33 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilirken, 60’dan fazla yaralı ise kurtarılarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Dün saat 17.45 civarında bir minibüsün çığ altında kaldığını hatırlatan Bakan Soylu, “Şoför ve yolcu olan bir kişi lastiğe zincir takmak istediklerinde maalesef çığ altında kaldı. Sonra arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Gece saat 01.00’de bir değerlendirme yaparak arama kurtarmaya ara verilmesini değerlendirdik. Sabah tekrar arama çalışmalarına başlandı. Arama çalışmaları devam ederken maalesef olay yerine çığ düştü. Arama kurtarma ekibinden 63 kardeşimiz sağ kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. 11 jandarma personelimiz ve 7 güvenlik korucusu şehit oldu. 1 Turkcell, 3 itfaiyeci ve 2 Karayolları çalışanı da hayatını kaybetti. (Çığ altında) 2 kişi olduğunu değerlendiriyoruz. İş makinesinin hemen altına sıkışmış, arkadaşlarımız almak istediler. Değerlendirme yaptık, çekilmeyi düşünüyoruz. Yarın sabah yine değerlendireceğiz. Eğer hava düzelirse kurtarmaya çalışacağız” dedi.

VAN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:39

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