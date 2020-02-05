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Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına ara verildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “3 kişinin ...

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şuana kadar hem adli tıpa intikal eden hem de teyit ve tespit edebildikleri vefat eden kişi sayısının 29 olduğunu ve 3 kişinin de olay yerinde bulunduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına ara verildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “3 kişinin olay yerinde olduğunu değerlendiriyoruz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şuana kadar hem adli tıpa intikal eden hem de teyit ve tespit edebildikleri vefat eden kişi sayısının 29 olduğunu ve 3 kişinin de olay yerinde bulunduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken meydana gelen ikinci çığ faciasında da onlarca kişi hayatını kaybetti. Bölgede incelemelerde bulunarak, buradaki vatandaşlara da ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Bakan Soylu, “Üst üste 2 çığ felaketi yaşadık. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Biraz önce olay yerine de gittik. Oradaki manzarayı da tekrar teyit ve tespit ettik. Arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede bu akşam arama kurtarmayı durdurmaya karar verdik. Yeni bir çığ tehlikesinin olabileceği konusunda bir değerlendirme yapıldı. Yeni bir risk alınmaması konusunda bu karar alındı. Arama kurtarma ekibimiz burada ve çığ konusundan da yetkin. Erzurum, Bitlis ve Muş’tan gelen ekiplerimiz var, aynı zamanda jandarmadan arama kurtarma ekibi intikal etti. Yarın sabah itibariyle genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra arama kurtarmaya başlanacak. Şuana kadar hem adli tıpa intikal eden hem de bizim teyit ve tespit edebildiğimiz vefat eden sayımız 29. 3 kişinin de olay yerinde olduğunu değerlendiriyoruz. Daha doğrusu görgü tanıklarına göre değerlendiriyoruz. İş makinesinin altında kaldığını söylüyorlar. Şu ana kadar isimli teyit edebildiğimiz, adli tıp kurumuna ulaştığını düşündüğümüz 29 evladımız şehit oldu. Allah rahmet etsin, Allah mekanlarını cennet etsin. Arama kurtarmayla ilgili sabah tekrar bir durum tespiti yapılacak. Dün gece eksi 2425 derecede arkadaşlarımız cep telefonu bataryalarının donduğunu söylüyorlar. Onun için sabah tekrar riskler minimize edilip adım atılacaktır. Dün şehit olanlar buna dahil değildir” dedi.

VAN

05 Şubat 2020 Çarşamba

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