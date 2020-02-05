Çaldıran’da kar tatili

Çifte çığ felaketi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çifte çığ felaketi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki tüm okulların yarın için tatil edildiği bildirildi.

VAN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:39

YATSI 18:57

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