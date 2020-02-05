Çaldıran’da kar tatili

Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki tüm okulların yarın için tatil edildiği bildirildi.
VAN
05 Şubat 2020 Çarşamba
İMSAK05:39
GÜNEŞ07:02
ÖĞLE12:25
İKİNDİ15:13
AKŞAM17:39
YATSI18:57
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