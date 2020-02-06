Şehitlerin naaşları tören için filo komutanlığına getirildi

VanBahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ felaketinde şehit düşen askerler ile güvenlik korucularının naaşları, tören için Van Jandarma Filo Komutanlığına getirildi.

Salı günü saat 17.00 sıralarında VanBahçesaray kara yoluna çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmalarına elverişsiz hava koşulları dolayısıyla 01.00 sularında ara verilmişti. Çarşamba günü çığ altına kalan 2 kişiyi kurtarmak için bölgeye yaklaşık 350 kişilik bir ekip sevk edildi. Kurtarma çalışmaları yapıldığı sırada ikinci çığın düşmesiyle aralarında jandarma ve güvenlik korucularının da bulunduğu çok sayıda kişi çığ altında kaldı. Bölgede bulunan vatandaşlar ve görevliler çığ altından 63 yaralı ve 11'i jandarma, 7'si güvenlik korucusu olmak üzere 33 kişinin cansız bedenini çıkardı. Olayda şehit olan askerler ve korucular için bugün Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenlenecek. Şehitlerin naaşları hastane morgundan alınarak konvoy eşliğinde törenin yapılacağı filo komutanlığına getirildi.

VAN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:38

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