Çaldıran Belediyesinden karla mücadele çalışması

Van’ın Çaldıran ilçesinde kar yağışı etkili olurken, belediye ekipleri de yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Dün akşamdan beri aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçedeki onlarca mahallenin yolu da ulaşıma kapandı. Okulların bir gün tatil edildiği ilçede kar kalınlığı 35 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer bir metreyi buldu.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, kapanan mahalle yollarını açabilmek için seferber olduklarını belirterek, “Ülkemizin doğusunu etkisi altına alan kar yağışı ilçemizi de olumsuz etkiliyor. Özellikle dün öğlen saatlerinde aralıksız yağan kar yağışı sonrası yüz mahalle ve yerleşim birimimizin yolu kapandı. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz karla mücadele ekiplerimiz, gündüz eksi 20 ila 30 derecede olan havada mücadele ederek halkımızın ulaşımda sorun yaşamaması için mücadele ediyor. Olası olumsuzluklara karşı muhtarlarımızla oluşturduğumuz WhatsApp grupları sayesinde acil durumlara anında müdahale ederek, kapanan yolları zamanında açabilme fırsatını elde ettik. Bu da çalışmalarımızın daha sağlıklı yürümesine neden oluyor. Olası acil durumlarda mahalle muhtarlarımıza ulaşarak, sorunları yerinde ve zamanında çözmenin gayreti içindeyiz. İlçemizde kapanan yolların açılması için karla mücadele ekiplerimizin çalışmaları aralıksız devam ediyor” dedi.

VAN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:38

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