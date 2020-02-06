Van'da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin yaşandığı bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Olası riskleri azaltmak için Aşağı Narlıca Mahallesi’nden itibaren yol trafiğe kapatılırken, bölgede ise sadece AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları yürütülüyor. Sabah saatlerinden itibaren yürütülen çalışmalar sonucunda şimdiye kadar 3 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, çığ altında 12 kişinin daha olabileceği değerlendiriliyor.

Toplam 41 kişinin hayatını kaybettiği bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

VAN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:40

YATSI 18:58

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