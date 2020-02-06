Çığ faciasından kurtulanlar o anları anlattı Güvenlik Korucusu Rahmi Şavan: “Çığın altından çıktım bir sivil vatandaşın ayağını gördüm. Yanına gittim hemen ellerimle kazmaya başladım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çığ faciasından kurtulanlar o anları anlattı Güvenlik Korucusu Rahmi Şavan: “Çığın altından çıktım ...

İHA

– VanBahçesaray karayolunda meydana gelen çığ faciasından kurtulanlar dehşet anını anlattı.

Çığ faciasından kurtulanlar o anları anlattı Güvenlik Korucusu Rahmi Şavan: “Çığın altından çıktım bir sivil vatandaşın ayağını gördüm. Yanına gittim hemen ellerimle kazmaya başladım”

– VanBahçesaray karayolunda meydana gelen çığ faciasından kurtulanlar dehşet anını anlattı.
Bahçesaray ilçesine bağlı Karapet mevkiinde meydana gelen çığ faciasında arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve ikinci çığın altında kalan köy korucuları olay anını anlattı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alına Güvenlik Korucusu Orhan Aydoğan, hala olayın şokunda olduğunu bazen de hasta yatağında çığ anını yaşadığını belirterek, “Çığ bölgesinde çok zor şartlarda çalıştık. Kar yağışı ve fırtına vardı. Aynı zamanda iş makineleri de çalışıyordu. İş makineleri çalıştığı zaman bizler ateş yakıp ısınıyorduk. Aniden bir ses gelmesi üzerine ben hiçbir şey hissetmeden kendimi aşağıda buldum. Üzerimde tamamen kar vardı. Sadece sağ elim az bir şey dışarıda kalmıştı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise benden 56 metre sağ tarafıma düşmüştü. Ben elimi salladım bağırdım ama sesim çıkmadı. Gelip beni çıkardılar. Nefes almaya başladım. Yaklaşık olarak 6 dakika kar altında kaldım. Çığ bölgesine götürdüğüm askerlerin hepsi şehit oldu. Çığ altında kaldığım için bazı kaburgalarımda kırıklar meydana geldi. Bazen ise yaşadıklarımdan dolayı şok geçiriyorum. Yatamıyorum sanki o anı bir daha yaşıyorum gibi oluyor” dedi.

“Çığ altında kalan 100 kişi vardı”
Bir diğer Güvenlik Korucusu Rahmi Şavan ise aniden bir ses gelmesi kendisini karın içinde bulduğunu söyledi. Şavan, 20 metre sürüklendiğini belirterek şunları söyledi:
“Saat 12.00 sıralarında iş makinelerinin arkasında arama kurtarmaya yardım ediyorduk. Ses geldi arkamı döner dönmez kendimi karın içinde buldum. Yaklaşık olarak 20 metre sürüklendim. Üzerimde yarım metreye yakın kar kütleleri vardı. Kendi çabalarımla çıkmayı başardım. Çıktıktan sonra bir sivil vatandaşın ayağını gördüm. Yanına gittim hemen ellerimle kazmaya başladım. Onu çıkardıktan sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ı çıkardık. Baya korktuk ve şok olduk. Çıktıktan sonra bende mide bulantısı ve baş dönmesi oluştu. Çığ, olay yerinde bulunan yaklaşık 100 kişiyi ve askeri araç AFAD ve itfaiye araçlarını önüne katarak sürükledi.”
Beraberindeki 25 kişiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye gittiğini ifade eden Emir Tak isimli güvenlik korucusu da, “Bizlerde dereye girdik. Geri kalan 2 cesedi çıkarmak için derede küreklerle çalıştık. Yukarı da ateş yakmışlardı. Bizlerde o ateşte biraz ısındık. O sırada çığın düşmesi ile birlikte birde baktık ki derenin içindeyiz. Benim belimden yukarısı dışarıdaydı. Ben kendi imkanlarım ile çıktım ve bir arkadaşımı da kurtardım” ifadelerini kullandı.
Çığın düşme anını aklından çıkaramadığını vurgulayan Tak, “Oradaki manzara anlatılmaz. O kadar zordu. Adeta bir mahşer gibiydi. O kadar arkadaşımızı orada şehit verdik” şeklinde konuştu.

VAN

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 2 kişi aranıyor (4)
YEREL HABERLER Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 2 ...
Orgeneral Çetin’den şehit ailelerine Türk bayrağı
YEREL HABERLER Orgeneral Çetin’den şehit ailelerine Türk bayrağı
ASRİAD Ticaret Toplantısı ertelendi
YEREL HABERLER ASRİAD Ticaret Toplantısı ertelendi
Çığ altında kalan minibüs şoförünün cenazesi bugün bulundu
YEREL HABERLER Çığ altında kalan minibüs şoförünün cenazesi bugün ...
Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 1 kişi aranıyor (3)
YEREL HABERLER Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 1 ...
Çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi Çığ altında 1 veya 2 kişi olduğu değerlendiriliyor
YEREL HABERLER Çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi Çığ ...
Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 2 kişi aranıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 2 ...
Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 2 kişi aranıyor (2)
YEREL HABERLER Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 2 ...
Erciş Belediyesinden kar küreme mesaisi
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden kar küreme mesaisi
Çığ bölgesinde arama çalışmaları devam ediyor 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde 1-2 kişinin daha olduğu değerlendiriliyor
YEREL HABERLER Çığ bölgesinde arama çalışmaları devam ediyor 41 ...
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
Van Valiliği: İddialar asılsız ve art niyetli
YEREL HABERLER Van Valiliği: İddialar asılsız ve art niyetli
Çaldıran Belediyesinden karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden karla mücadele çalışması
Van'da çığ şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı (2)
YEREL HABERLER Van'da çığ şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı ...
Facianın yaşandığı bölgeye kimse alınmıyor
YEREL HABERLER Facianın yaşandığı bölgeye kimse alınmıyor
Çığ faciasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Çığ faciasında iki kişinin daha cansız bedenine ...
Bakan Koca çığ faciasında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı
YEREL HABERLER Bakan Koca çığ faciasında hayatını kaybedenlerin ...
Van Valiliğinden ‘Gülşen Orhan’ ile ilgili iddialara yalanlama
YEREL HABERLER Van Valiliğinden ‘Gülşen Orhan’ ile ilgili iddialara ...
Çığ şehidi güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER Çığ şehidi güvenlik korucuları son yolculuklarına ...
Van'daki çığ faciasında hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Van'daki çığ faciasında hayatını kaybeden 4 kişi ...
Van'daki çığ faciasında can kaybı 39'a yükseldi; 2 kişi aranıyor
YEREL HABERLER Van'daki çığ faciasında can kaybı 39'a yükseldi; 2 ...
Van'da bina yangını
YEREL HABERLER Van'da bina yangını
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı
Van'da çığ şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Van'da çığ şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X