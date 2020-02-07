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AK Parti’li başkandan yürek yakan çığ ağıdı

İHA

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nın, 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasıyla ilgili kaleme aldığı ağıt okuyanları gözyaşlarına boğuyor.

AK Parti’li başkandan yürek yakan çığ ağıdı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nın, 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasıyla ilgili kaleme aldığı ağıt okuyanları gözyaşlarına boğuyor.
İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede, kar altında olduğu değerlendirilen itfaiye erini arama çalışmaları yeniden başlatıldı. İlk günden itibaren bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı’nin kaleme aldığı ağıt, okuyanları gözyaşlarına boğuyor. Sabırlı’nın kaleme aldığı ağıt şöyle:
“Bahçesaray’da şehit ailesine ağıt
Yüreğim ateş küpü
Ne ilaç ne merhem dindiremiyor
Ey felek ne yük yükledin kamburuma
Dostumu aldın
Aileleri yasa boğdun
Ey Karapet ne hain çıktın
Fidanları sevdiklerinden ayırdın
Ey Karapet bize ne kastın vardı
Dostlarımızdan ne istedin
Ey beyaz örtü, batının eğlencesi
Yurdumun kara çilesi
Bereket sanırdık şükür ederdik
Huzuru mutluluğu yok ettin, yassa boğdun
Ey karanlık vadi
Beyaz kefenden önce sen sardın dostlarımı
Tüm dünyaya hüzün sardın
Şirin ilçeme gözyaşı, ülkemi yassa bağladın
Ey Karapet bilirdik biz Müküslüyü sevmezdin
Her yıl karanlık yüzünü esirgemezdin
İmdadıma koşan eş dosttan ne istedin
Feryadı yası 81 ile 913 ilçeye yaydın
Ah Karapet geçit vermez Çanakkale'mi sandın
Ah karanlık vadi, tarihe karanlık yer oldun
Bize koşan dostlara fidanlara kıydın
Güller sümbüller bile yeşermez oldu otlağında.
Ben ki Müküslü (Bahçesaray) Cumali nefret eder oldum
Sabırlıydım sabrımı taşar oldun
Artık senden bize yar ve dost olmaz
Karanlık vadi Karapet olmaz olaydın
Nefessiz bıraktın tüm Türkiye'yi
Soğuk ayda cehennem ateşini serptin yüreklere
Artık bizler için karanlık vadisin
Dostlarımızı, yardımımıza koşanları aldın bizden"

VAN

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 07:00
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 18:59
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