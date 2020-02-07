AK Parti’li başkandan yürek yakan çığ ağıdı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nın, 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasıyla ilgili kaleme aldığı ağıt okuyanları gözyaşlarına boğuyor.

İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede, kar altında olduğu değerlendirilen itfaiye erini arama çalışmaları yeniden başlatıldı. İlk günden itibaren bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı’nin kaleme aldığı ağıt, okuyanları gözyaşlarına boğuyor. Sabırlı’nın kaleme aldığı ağıt şöyle:

“Bahçesaray’da şehit ailesine ağıt

Yüreğim ateş küpü

Ne ilaç ne merhem dindiremiyor

Ey felek ne yük yükledin kamburuma

Dostumu aldın

Aileleri yasa boğdun

Ey Karapet ne hain çıktın

Fidanları sevdiklerinden ayırdın

Ey Karapet bize ne kastın vardı

Dostlarımızdan ne istedin

Ey beyaz örtü, batının eğlencesi

Yurdumun kara çilesi

Bereket sanırdık şükür ederdik

Huzuru mutluluğu yok ettin, yassa boğdun

Ey karanlık vadi

Beyaz kefenden önce sen sardın dostlarımı

Tüm dünyaya hüzün sardın

Şirin ilçeme gözyaşı, ülkemi yassa bağladın

Ey Karapet bilirdik biz Müküslüyü sevmezdin

Her yıl karanlık yüzünü esirgemezdin

İmdadıma koşan eş dosttan ne istedin

Feryadı yası 81 ile 913 ilçeye yaydın

Ah Karapet geçit vermez Çanakkale'mi sandın

Ah karanlık vadi, tarihe karanlık yer oldun

Bize koşan dostlara fidanlara kıydın

Güller sümbüller bile yeşermez oldu otlağında.

Ben ki Müküslü (Bahçesaray) Cumali nefret eder oldum

Sabırlıydım sabrımı taşar oldun

Artık senden bize yar ve dost olmaz

Karanlık vadi Karapet olmaz olaydın

Nefessiz bıraktın tüm Türkiye'yi

Soğuk ayda cehennem ateşini serptin yüreklere

Artık bizler için karanlık vadisin

Dostlarımızı, yardımımıza koşanları aldın bizden"

VAN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:37

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