Çığ bölgesine geçişlere izin verilmiyor

VanBahçesaray kara yolunda yaşanan çığ faciasının ardından güvenlik güçleri bölgeye araç geçişine izin vermiyor.

İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede arama çalışmaları bu sabah tedbirli olarak yeniden başlatıldı. 11’i asker 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciası nedeniyle VanÇatak kara yolu üzerinde güvenlik güçleri iki bölgede kontrol noktası oluşturdu. İlki Görentaş bölgesinde oluşturulan noktada sadece Çatak ilçesine gideceklerini beyan edenlere izin verilirken, bu kişilerin ilerde Bahçesaray yoluna girmesini engellemek için de ÇatakBahçesaray kavşağında ikici bir nokta oluşturuldu. Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bölgede itfaiye erini bulma çalışmaları da tedbirli bir şekilde sürdürülüyor.

VAN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:37

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