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Elazığ depreminde hayat kurtaran Ekin’i çığ faciasında iş makinesi kurtardı

İHA

VanBahçesaray kara yolunda meydana gelen ikinci çığ faciasından yaralı olarak kurtulan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Birlik Müdürü Sadi Ekin, hayatlarını iş makinesine borçlu olduklarını söyledi.

Elazığ depreminde hayat kurtaran Ekin’i çığ faciasında iş makinesi kurtardı

VanBahçesaray kara yolunda meydana gelen ikinci çığ faciasından yaralı olarak kurtulan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Birlik Müdürü Sadi Ekin, hayatlarını iş makinesine borçlu olduklarını söyledi.
Çığ faciasında yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan Sadi Ekin, olay yerinde arkalarında duran iş makinesinin gelen çığı bir nebzede olsa yavaşlattığını ifade etti. Elazığ’daki deprem faciasında hayat kurtaran ve oradan döndükten yarım saat sonra çığ haberini alan Ekin, hemen apar topar bölgeye gittiklerini söyledi. Ekin, çığın geldiği esnada önce havada uçtuğunu, sonrada yerde yuvarlandığını hatırladığını ifade ederek, “İkinci çığın geldiği esnada arkamızda duran iş makinesi adeta insanlara kalkan oldu. Arkamızda bulunan iş makinesi gelen kar kütlesinin önünü kesmiş oldu. Bu da bizim hayatta kalmamıza sebep oldu. Kafadan bir darbe aldım, sonra gözlerim karardı. Havada uçtuğumu, sonra yerde yuvarlandığımı hissettim. 35 dakika baygın kaldım, sonra kendime geldiğimde çok ağır olmayan bir kar kütlesinin altında kaldığımı gördüm. Kendi imkanlarımla kar kütlesinin altından çıktım ve akabinde arkadaşlarıma yardımcı oldum” dedi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ortopedi servisinde tedavisine devam edilen Sadi Ekin, Elazığ'daki deprem bölgesindeki görevlerinin bitmesinin ardından Van'a geldiklerini söyledi. Kente geldikleri gün Bahçesaray'da bir minibüsün çığ altında kaldığı ihbarı üzerine hiç dinlenmeden bölgeye gittiğini ifade eden Ekin, şunları söyledi:
“Ekiplerimizle gece saat 02.00'ye kadar çalışarak 7 kişiyi kurtardık, 4 kişiyi de ölü çıkarttık. Gece 02.00'den sonra çalışma koşullarının elverişsiz olması ve ikinci bir çığ tehlikesine karşı çalışmalara ara verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla ekiplerimiz arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Ben de AFAD İl Müdürümüz Osman Uçar ile olay yerine gittim. Bölgede fırtına ve tipi etkiliydi. Olay yerine gittiğimizde arkadaşlarımız minibüsün etrafında çığ altında kalan iki kişiyi arama çalışmalarına devam ediyordu. İki kişiye ulaşılamadığı için iş makinesiyle arama çalışmalarına devam etme durumu ortaya çıktı.”

VAN

07 Şubat 2020 Cuma

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