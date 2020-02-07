Çığ şehitleri için hatim okutuldu Edremit’teki camilerde şehitler için eller semaya açıldı

VanBahçesaray kara yolunda meydana gelen faciada hayatını kaybeden 41 kişi için Edremit ilçesinde hatimler okutuldu.

VanBahçesaray kara yolunda art arda gelen çığ felaketlerinde 41 kişi hayatını kaybederken, 75 vatandaş da yaralanmıştı. Türkiye’yi yasa boğan üzücü felaketin yankıları sürerken, Edremit ilçesindeki Ulu Camii başta olmak üzere birçok camide hatimler okutuldu. Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Müftülüğü tarafından 5 camide hatim programı düzenlendi. Cuma namazı öncesi Edremit Müftülüğü tarafından Kur'anı Kerim okutuldu. Hayatını kaybedenler için eller semaya yükselirken, şehitler için de dualar edildi. Program sonrası Edremit Belediyesi tarafından cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve İlçe Müftülüğü olarak hayatını kaybedenler için bugün hatim programı düzenlediklerini vurgulayan Başkan Karahan, “Edremit Kaymakamlığının öncülüğünde Edremit halkı bu anlamda bir duyarlılık gösterdi. Camilerimizde hatimler okundu, dualar edildi ve şehitlerimizin ruhlarına hediye edildi. Rabbimden bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını diliyor, bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.

VAN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:41

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.