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AK Parti’li Arvas’tan ‘Bahçesaray’ açıklaması

İHA

AK Parti’li Arvas’tan ‘Bahçesaray’ açıklaması

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, çığ faciasında hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle anarken, ailelerine ve sevenlerine de başsağlığı diledi.
Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, “Van’a 110 kilometre uzaklıkta bulunan 1870 metre rakımlı Bahçesaray (Miks) ilçemize uzanan yollar zaman zaman 3 bin metreyi aşan yüksekliğe ulaşıyor. Bahçesaray, yüksek dağların aşıldığı, engebeli bir coğrafyada, derin derelerin ve virajlı yolların olduğu ulaşımı zor bir yerleşim alanıdır. Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği ilçede yollar kar ve tipi nedeniyle sürekli kapanmaktadır. VanBahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü bölge ilçe halkı tarafından da riskli görülen bir alandır. Ancak Van sınırları içerisinden ilçe halkının ulaşımını sağlayacak başka bir alternatif maalesef yoktur. Sosyolojinin ve iktisadın öncülerinden kabul edilen 14. yüzyıl düşünürü İbni Haldun'un ‘Coğrafya Kaderdir’ sözü ile kast ettiği böyle bir şey olsa gerek, yaşanılan coğrafya ve coğrafi koşullar, insanların yaşamına, yaşamının her noktasına etki etmektedir. Çığın düştüğü bölge ve Bahçesaray ilçesine giden yolda çığ olayına uygun topografik ve meteorolojik koşullara sahip dağlık alanlar mevcuttur. Ortalama yüksekliği 1000 metreyi geçen ve bitki örtüsü olmayan, engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde çığ riski yüksektir. 4 ve 5 Şubat’ta yaşanan çığ felaketlerine 4 kilometre mesafede bulunan ve aynı güzergâh üzerinde olan 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi, Türkiye’de karın ilk yağdığı yerlerden biri olup, kış aylarında metrelerce yükseklikte kar birikintilerinin bulunduğu ve yaz mevsiminin ortalarına doğru karın eridiği bir bölgedir. Ülkemizin birçok il ve ilçesinde bahar yaşanırken burada kış halen kendini hissettirmeye devam eder. 2016 yılında dönemin milletvekili ve şimdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Bahçesaray nüfusuna kayıtlı Gülşen Orhan Hanımefendinin girişimleri ile AK Parti hükümetimiz tarafından Türkiye’de bir ilk olarak ‘Prefabrik Kar Tüneli’ projesi çığın en çok geldiği Karabet Geçidine yapılmıştı. Bilindiği üzere kendisi maalesef büyük bir tehlike yaşayarak çığ felaketine maruz kaldı. Bu vesile ile tekrar geçmiş olsun diyorum. Çığ faciasından yaklaşık bir hafta önce milletvekili arkadaşım İrfan Kartal ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı ziyaretimizde gündeme getirdiğimiz konulardan biri de Bahçesaray ulaşımı ile ilgiliydi. Bahçesaray Belediye Başkanımızın yazılı talebi doğrultusunda Bakanımızdan Karapet Geçidine yapılan 2 kilometre uzunluğundaki kar tünelinin yetersiz olduğunu, burası için yaklaşık 7 kilometre daha ilave tünel yapılmasını talep etmiştik. Bu haklı talebin takipçisi olacağız.
Van ve Bahçesaray olarak yaşadığımız bu elim olayda her zaman olduğu gibi millet olarak kenetlendik, meydana gelen çığ faciasında AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye, Karayolları, Van Büyükşehir Belediyesi ve sivil halk seferber oldu. Can kurtarmak için can veren şehitlerimiz oldu. Çığ faciasında hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yine bu elim afetlerde yaralanan kardeşlerimize de yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun ve muhafaza etsin” dedi.

VAN

07 Şubat 2020 Cuma

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