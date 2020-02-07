Deprem şehitlerinin ailelerine taziye ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Deprem şehitlerinin ailelerine taziye ziyareti

İHA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindekilerle VanBahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Deprem şehitlerinin ailelerine taziye ziyareti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindekilerle VanBahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede arama çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı. 11’i asker 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasında kar yığınları altında olduğu değerlendirilen itfaiye erini arama çalışmaları tedbirli olarak sürdürülüyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmen, Çatak ilçesinde taziyeleri kabul edilen Çatak İtfaiye Grup Amiri Emrullah Ersari, itfaiye şoförü Fevzi Sevinç ve güvenlik korucularının ailelerine başsağlığında bulundu.

“Bugün için çalışmalara ara verildi”
Taziye çıkışı açıklamalarda bulunan Van Valisi Vali bilmez, acıların paylaşıldıkça azaldığını belirterek, “En çok can kaybımız olan, en çok şehidimiz olan Çatak’ta acılı ailelerimizin acılarına ortak olmaya geldik. Taziyeler bizim kültürümüzün doğal parçasıdır. İnanıyoruz ki acılar paylaşıldıkça azalır. Onun için acımızı paylaşan herkese hem şahsım ham de Van halkı adına teşekkür ediyorum. Bölgedeki koşullar çok olumsuz olduğu için teknik ekip bölgede sismik incelemeler yaptı. Bugün için çalışmalara ara verildi. Koşullar uygun olur olmaz tekrar inceleme yaparak çığ altındaki kardeşimizi aramaya devam edeceğiz. İnşallah çığın altından en kısa sürede çıkartırız. Vefat eden herkese Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.

“Can kurtarmak için insanlarımız canlarından oldu”
“Öncelikle tüm Van halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimiz iletmek istiyorum” diye söze başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da, “Özellikle son zamanlarda ülke olarak büyük bir acı yaşadık. Milletimizin başı sağ olsun. Elazığ depreminin ardından şehitlerimiz oldu ve bu çığ felaketiyle gerçekten yüreğimiz yandı. Böyle günler de milletçe kenetlendiğimiz günler oluyor. AK Parti olarak taziye ziyaretleri için buradayız. Cumhurbaşkanımızın selamlarını ve taziye dileklerini de iletiyoruz. Çok büyük bir acı yaşandı. Can kurtarmak için insanlarımız canlarından oldu. Bütün şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bütün milletimize geçmiş olsun diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

VAN

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 07:00
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit güvenlik korucusunun iki hayali gerçekleşti Çığ felaketinde şehit olan Yavuz'un şehadet ve ev hayali gerçekleşti Şehidin yakınları: “Can kurtarmaya gitti, canından oldu”
YEREL HABERLER Şehit güvenlik korucusunun iki hayali gerçekleşti Çığ ...
Dağlardan indirdiği emanet kepçeyle hayat kurtaran kahramanlar konuştu Ankara’dan gelen Erkan Orhan, yeğeniyle birlikte Bahçesaray Belediyesinin emanet kepçesiyle ilk faciadan 5 kişiyi kurtardı
YEREL HABERLER Dağlardan indirdiği emanet kepçeyle hayat kurtaran ...
AK Parti’li Arvas’tan ‘Bahçesaray’ açıklaması
YEREL HABERLER AK Parti’li Arvas’tan ‘Bahçesaray’ açıklaması
Çığ şehitleri için hatim okutuldu Edremit’teki camilerde şehitler için eller semaya açıldı
YEREL HABERLER Çığ şehitleri için hatim okutuldu Edremit’teki ...
Elazığ depreminde hayat kurtaran Ekin’i çığ faciasında iş makinesi kurtardı
YEREL HABERLER Elazığ depreminde hayat kurtaran Ekin’i çığ ...
Çığ faciasında ölenler için eller semaya kalktı
YEREL HABERLER Çığ faciasında ölenler için eller semaya kalktı
Çığ faciasında ölenler cuma hutbesinde anılacak
YEREL HABERLER Çığ faciasında ölenler cuma hutbesinde anılacak
Çığ faciasından ilk kurtulan kepçe operatörü Ankara’ya sevk edildi
YEREL HABERLER Çığ faciasından ilk kurtulan kepçe operatörü ...
Çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi
YEREL HABERLER Çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi
Özalp ilçesinden depremzedelere yardım
YEREL HABERLER Özalp ilçesinden depremzedelere yardım
Çığ bölgesine geçişlere izin verilmiyor
YEREL HABERLER Çığ bölgesine geçişlere izin verilmiyor
AK Parti’li başkandan yürek yakan çığ ağıdı
YEREL HABERLER AK Parti’li başkandan yürek yakan çığ ağıdı
Çığ faciasında Saadet Partisi İlçe Başkanı da hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çığ faciasında Saadet Partisi İlçe Başkanı da ...
Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı Çığ altında olduğu değerlendirilen itfaiye eri Taşdemir’i arama çalışmaları zorlu iklim şartlarında yeniden başlatıldı
YEREL HABERLER Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden ...
Van’da 57 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van’da 57 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı
Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 2 kişi aranıyor (4)
YEREL HABERLER Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 2 ...
Çığ faciasından kurtulanlar o anları anlattı Güvenlik Korucusu Rahmi Şavan: “Çığın altından çıktım bir sivil vatandaşın ayağını gördüm. Yanına gittim hemen ellerimle kazmaya başladım”
YEREL HABERLER Çığ faciasından kurtulanlar o anları anlattı Güvenlik ...
Orgeneral Çetin’den şehit ailelerine Türk bayrağı
YEREL HABERLER Orgeneral Çetin’den şehit ailelerine Türk bayrağı
ASRİAD Ticaret Toplantısı ertelendi
YEREL HABERLER ASRİAD Ticaret Toplantısı ertelendi
Çığ altında kalan minibüs şoförünün cenazesi bugün bulundu
YEREL HABERLER Çığ altında kalan minibüs şoförünün cenazesi bugün ...
Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 1 kişi aranıyor (3)
YEREL HABERLER Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 1 ...
Çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi Çığ altında 1 veya 2 kişi olduğu değerlendiriliyor
YEREL HABERLER Çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi Çığ ...
Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 2 kişi aranıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 2 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X