Çığ altında kalan itfaiye amiri, DHA'ya bir saat önce röportaj vermişti

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden bir saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.

VanBahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında 3 gün önce yaşanan çığ felaketinin ardından 3 çocuk babası İtfaiye Amiri Emrullah Ensari de, yüzlerce arama kurtarma ekibi ile birlikte hemen olay yerine koştu. Ensari, diğer ekiplerle gece yarısına kadar yoğun bir şekilde çalışarak 5 kişinin hayatını kaybettiği kar kütlesinin altından 7 kişinin sağ olarak kurtarılması için mücadele etti. İkinci çığ felaketinin yaşandığı gün de yine ekip arkadaşlarıyla birlikte olay yerine giden Ensari, 36 kişi ile birlikte çığ altında kalarak hayatını kaybetti.

Ensar, Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda dün düzenlenen törenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Çatak ilçesindeki merkez mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Ölmeden bir saat önce de DHA muhabirine yapılan çalışmaları anlatan Ensari, "Çalışmalar dün akşamdan bu yana devam ediyor. Van itfaiye daire başkanlığı Çatak İtfaiye Grup amirliği olarak, Van'dan gelen İtfaiye Daire Başkanlığı personeli olarak UMKE´ye yardım etmek amacıyla burada bulunmaktayız. Dün akşamdan bu yana çalışmalara katılıyoruz. İmkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapıyoruz" demişti.



VAN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:37

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