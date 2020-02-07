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TÜBİTAK’ta Türkiye rekoru

İHA

TÜBİTAK’ta Türkiye rekoru

Bu yıl düzenlenecek olan TÜBİTAK 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Van bin 312 başvuru ile rekor kırdı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen proje yarışmasına yine Van ili damga vurdu. Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’nin başkanlığında TÜBİTAK İl ArGe Temsilcisi Serhat Aydın ve 13 İlçe TÜBİTAK temsilcilerinin katılımıyla İskele Öğretmenevinde TÜBİTAK değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, TÜBİTAK 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına bin 312 başvuru ile rekor kırarak, bu alanda kentin Türkiye 1.’si olduğunu, ayrıca TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programına okulların yüzde 97’den fazlasının başvuruda bulunarak bir Türkiye rekoruna daha imza attığını belirtti. Hasan Tevke, başta öğrenciler olmak üzere bu büyük başarıya katkı sunan öğretmenlere, ilçe temsilcilerine ve tüm idarecilere teşekkür etti. Tevke, gösterilen bu özveriyle aynı başarının TÜBİTAK 2204B Ortaokul Öğrencileri Proje Yarışmasında da yakalayacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.
Daha sonra söz alan TÜBİTAK İl ArGe Temsilcisi Serhat Aydın, TÜBİTAK 2204B Ortaokul Öğrencileri Proje Yarışması süreci hakkında bilgi verdi.
Toplantıda söz alan ilçe temsilcileri bu sürece verdiği desteklerden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’ye ve il ArGe birimine teşekkürlerini ilettiler. Toplantı iyi dilek ve temennilerle son buldu.

VAN

07 Şubat 2020 Cuma

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