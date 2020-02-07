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Çığ faciasında en çok şehit veren mahalleye ziyaret

İHA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindekilerle VanBahçesaray karayolunda meydana gelen çığ faciasında en çok şehit veren mahalleyi ziyaret ederek, ailelere baş sağlığı dileğinde bulundu.

Çığ faciasında en çok şehit veren mahalleye ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindekilerle VanBahçesaray karayolunda meydana gelen çığ faciasında en çok şehit veren mahalleyi ziyaret ederek, ailelere baş sağlığı dileğinde bulundu.
İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu felakette en çok şehit veren ise Çatak ilçesinin Alacayar Mahallesi oldu. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmen, Çatak ve Bahçesaray kaymakamları ve belediye başkanları, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam ile birlikte çığ faciasında şehit olan güvenlik korucularının ikamet ettiği Alacayır Mahallesi’ni ziyaret etti. Burada taziyeleri kabul eden şehit aileleriyle bir araya gelen Van Bilmez ve beraberindekiler, taziyelerini ileterek başsağlığı dileğinde bulundu.

İkinci faciada İHA Bölge Müdürü de oradaydı
Vali Mehmet Emin Bilmez, çığ felaketinde hayatını kaybeden 41 kişi olduğunu belirterek, “Bahçesaray ilçesine gitmekte olan bir minibüs çığın altında kaldı. Kurtarma ekiplerimiz ve gönüllü vatandaşlarımız olay yerine koştu. Kısa sürede minibüse ulaşıldı. 7 kişi sağ kurtarıldı, maalesef 5 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Karın altında 2 kardeşimiz kalmıştı. İkinci gün herkes o 2 canı kurtarmak için seferber oldu. Bölgede yaklaşık 300 kişi çalışıyordu. Normalde çığ düşen bir yerde kolay kolay ikinci bir çığ felaketi yaşanmaz, ama maalesef çalışma ekibinin üzerinde çığ düşünce, çığın altında yüz kişiye yakın insan kaldı. Orada 300 kişi vardı. Görüntümüzü çeken İhlas Haber Ajansı Van Bölge Müdürü Şükrü Bey de ikinci çığda olay mahallindeydi. Güvenlik amacıyla orada olan, erzak götürmeye giden, herkes sahaya koştu. O yaşanan çığın altından 68 kişi kurtarıldı. Maalesef 2 can kurtaralım derken 36 can daha verdik. Burada en çok can veren kardeşlerimiz Çatak’tan oldu. Sadece Çatak ilçemizden insanlarımız hayatını kaybetmedi. Gürpınar’dan da hayatını kaybeden insanlarımız var. Sadece Van’dan da değil; İzmir’den, Aydın’dan, Adana’dan, Osmaniye’den, Eskişehir’den, Ardahan’dan da burada görev yapmakta olan profesyonel 11 askerlerimiz de vardı. 2 kardeşimizi kurtarmak isterken canlarından oldular. Allah onların da ailelerine sabır versin Allah onlara da gani gani rahmet eylesin. Kurtarmaya giderken hayatını kaybeden her bir kardeşimize Allah rahmet eylesin, Allah mekanlarını cennet eylesin, bu hayatını kaybeden insanlarımızın ailelerinin acısını tüm Türkiye paylaştı. Türkiye’nin her yanından insanlar ya taziyeye geldi ya telefon açtı ya sosyal medya hesapları üzerinden taziye mesajı yayımladı. Camilerden dua edildi. Allah taziyelerimize katılan ve acılarımıza ortak olan herkesten razı olsun” dedi.

“İlk olay olduğunda yola çıktım ve ilk varanlardan biriyim”
İlk olayda bölgeye varanlardan biri olduğunu ifade eden Vali Bilmez, “Burada hayatını kaybeden kardeşlerimizin hem acılarını paylaşıyoruz hem de bütün sıkıntılarında devletimiz, milletimiz onların yanında olduğunu, onların yasal haklarından, imkanlarından inşallah yararlandıracağız ve onları yalnız bırakmayacağız. Van’ımızın çok güzel bir geleneği var, bir köyde bir cenaze olduğu zaman o köyde kavgalı olan, hatta kan davalı olan insanlar o kavgayı unutur, o taziyeye hep birlikte koşarlar. Keşke cenazelerimizden sonra o kavgalarımızı da bitirseydik, devam ettirmeseydik. Buradaki acılarımızın üzerinden bir ayrışma, bir tartışma oluşturmaya çalışmayalım. Murat’la, Ramazan çığın altında kaldığı zaman olay yerine koşan İzmirli, Aydınlı, Eskişehirli, Ardahanlı, Osmaniyeli karın altında kalan insanımızın aşiretini, tarikatını, partisini, mezhebini hiç düşünmedi. Herkes koştu ve herkes oradaydı. Kim olsaydı orada aynı çalışmayı sergileyecekti. Bu yüzden bugün cenazelerimiz üzerinden bir ayrışma, bir tartışma oluşturmak bize ölümlerden daha çok acı verir. Kurtarma ekibinde eksiklik olmuş, eksik kısımlar var olabilir ama emin olun ilk olay olduğunda yola çıktım ve ilk varanlardan biriyim. Orada yapılabilecek ne varsa yapıldı. Bu durum üzerinden ayrıştırmaya kimsenin hakkı yoktur” şeklinde konuştu.

“Hepimizin yüreği kanıyor, yanıyor”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da, 83 milyonun yüreğinin yandığını belirterek, “Bende bu bölgenin gelini olarak aranızdayım. Hanımlara taziye ziyaretinde bulunarak buraya geldim. Hepimizin yüreği kanıyor, yanıyor. Rabbim bu acıları bir daha bize yaşatmasın. Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin, onlar şehit oldular. Kalanlar da bize emanet. Tekrar hepimizin başı sağ olsun. Cumhurbaşkanımızın da taziyelerini her birinize ayrı ayrı ileteyim. Allah bize bir daha böyle bir acı yaşatmasın” dedi.

VAN

07 Şubat 2020 Cuma

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