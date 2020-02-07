VanBahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği bölgede yoğun kar yağışı etkili olurken, görüş mesafesi de 5 metreye kadar düştü.



VanBahçesaray kara yolunda Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, Çarşamba günü de devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşanan ikinci çığ faciasında ölü sayısının 41 olduğu felakette kar yığınları altında olduğu değerlendirilen itfaiye erini arama çalışmalarına öğle saatlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilmişti. Bölgede yoğun kar yağışı etkili olurken, görüş mesafesi ise 5 metreye kadar düştü. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini duyurmuştu.

VAN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:37

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