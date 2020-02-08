Kar yağışı bir çok yolu ulaşıma kapattı Van Büyükşehir Belediyesi'nin kar mesaisi Çatak, Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi kar yağışı ve çığ tehlikesi dolayısıyla 22.00 itibarı ile ulaşıma kapatıldı

Van'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehir merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarına anında başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler kar yağışının başlamasıyla Cumhuriyet, Kazım Karabekir, İskele, İkinisan, Milli Egemenlik, Hacıbekir, Eski Cezaevi sokak ile TOKİ’ler ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerde karla mücadele çalışmalarına start verdi. Çalışmalar yoğun kar yağışına rağmen devam ederken Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman ise ekipleri yakından takip ediyor. Yüzü aşkın iş makinesi ile merkez ve kırsalda mücadele sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre kar yağışının hafta sonu Van ve ilçelerinde etkisini artıracağını belirtirken Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise vatandaşların gerekli olmadıkça toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve karla mücadele çalışmalarını aksatacak şekilde caddelere gelişi güzel araç parkları yapmamaları konusunda uyardı.



"Çatak, Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi kar yağışı ve çığ tehlikesi dolayısıyla 22.00 itibarı ile ulaşıma kapatıldı"

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van’da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla bazı bölgelerde yollar trafiğe kapatıldı. VanGürpınar karayolu Kurubaş Geçidi yoğun kar yağışı ve tipi, VanHakkari karayolunun Güzeldere Mevkii ile VanÇatak karayolu yoğun kar yağışı tipi ve çığ tehlikesine karşı can ve mal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle 07 Şubat 2020 tarihi saat 22.00 itibariyle ulaşıma kapatılmıştır" denildi.

VAN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:36

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