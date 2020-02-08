Teknik ekip çığ bölgesine gidiyor Van-Çatak-Bahçesaray yolu hala ulaşıma kapalı

'Babam ve ben'

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Van’da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasında kayıp itfaiye erini bulmak için teknik ekip yeniden bölgeye gidiyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, dün gece olumsuz hava şartları gerekçesiyle kapatılan yollardan VanHakkari kara yolunun Güzeldere ve Kurubaş Geçidi'nin ulaşıma açıldığı belirtilerek, “VanÇatakBahçesaray yolu hala kapalı. Bahçesaray yolunun Hizan üzerindeki ulaşımı da şu an kapalı durumda. Ancak çığ nedeniyle ilimizde bulunan teknik heyet, bölgeye ulaşmak için yola çıktı. Bölgeye ulaştıktan sonra inceleme yapılacak. Uygun görülürse kurtarma çalışması başlayacak” denildi.

VAN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:36

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