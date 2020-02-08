Teknik heyetin incelemesinden sonra arama çalışmalarına başlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Teknik heyetin incelemesinden sonra arama çalışmalarına başlanacak

DHA

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, çığ altında kalan itfaiye personeli halen bulunamazken, bugünkü arama kurtarma çalışmalarına ise teknik heyetin bölgede yapacağı incelemelerin ardından karar verilecek. Öte yandan, bölgede dün gece etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 278 mahalle ve 272 mezranın yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, çığ altında kalan itfaiye personeli halen bulunamazken, bugünkü arama kurtarma çalışmalarına ise teknik heyetin bölgede yapacağı incelemelerin ardından karar verilecek. Öte yandan, bölgede dün gece etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 278 mahalle ve 272 mezranın yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
VanBahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi yakınlarında, 4 gün önce saat 17.00 sıralarında, bir minibüs çığ altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD, karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla, minibüse saat 21.00 sıralarında ulaşıldı. Minibüste 5 kişinin cansız bedeni bulunurken, 7 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Çığ altında kaldığı değerlendirilen 2 kişinin kurtarılması için ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar sırasında ikinci çığ faciası yaşandı. Yaşanan ikinci çığda ise 11'i asker, 9'u güvenlik korucusu, 2'si itfaiye personeli olmak üzere 36 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle her iki çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. 
İTFAİYECİ ARANIYOR
Dün bölgeye giden teknik heyetin incelemesinin ardından kısa süreli bir arama çalışması yapıldı. Ancak bölgedeki olumsuz hava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalara ara verildi. Dün gece saat 22.00 sıralarında da olumsuz kava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle Van-Gürpınar Karayolu Kurubaş Geçidi, VanHakkari Karayolu'nun Güzeldere mevkisi ile Van-Çatak Karayolu ulaşıma kapatıldı. Kar yağışının durması ve yolların temizlenmesinden sonra Van-Gürpınar Karayolu Kurubaş Geçidi ve Van-Hakkari Karayolu'nun Güzeldere mevkisi yeniden ulaşıma açıldı. Van-Çatak, Bahçesaray yolu ise halen kapalı. Çığ bölgesinde yapılacak arama kurtarma çalışmaları için de teknik heyetin bölgeye gönderildiği belirtildi. Bugünkü arama kurtarma çalışmalarına da heyetin bölgedeki incelemelerinden sonra karar verilecek.
YOLLAR KAPANDI
Bölgede dün akşam ve gece boyunca da kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Van ve bağlı ilçelerinde 278 mahalle ve 272 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için de yoğun bir çalışma yürütülüyor. 

VAN

08 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çığ felaketinden geriye hüzünlü fotoğraflar kaldı
YEREL HABERLER Çığ felaketinden geriye hüzünlü fotoğraflar kaldı
Çığ faciasında yaralanan 21 kişinin tedavisi devam ediyor
YEREL HABERLER Çığ faciasında yaralanan 21 kişinin tedavisi devam ...
Çığ bölgesi için yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Çığ bölgesi için yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar ...
Hira bebek ilacına kavuştu
YEREL HABERLER Hira bebek ilacına kavuştu
Meteorolojiden yoğun kar, kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden yoğun kar, kuvvetli rüzgar ve çığ ...
Çığdan yaralı kurtulanlar o anı anlatmakta zorluk çektiler
YEREL HABERLER Çığdan yaralı kurtulanlar o anı anlatmakta zorluk ...
Teknik ekip çığ bölgesine gidiyor Van-Çatak-Bahçesaray yolu hala ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Teknik ekip çığ bölgesine ...
Van'da 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Kar yağışı bir çok yolu ulaşıma kapattı Van Büyükşehir Belediyesi'nin kar mesaisi Çatak, Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi kar yağışı ve çığ tehlikesi dolayısıyla 22.00 itibarı ile ulaşıma kapatıldı
YEREL HABERLER Kar yağışı bir çok yolu ulaşıma kapattı Van ...
SP Genel Başkan Yardımcısı Bitmez, çığ faciasında ölen ilçe başkanının taziyesine katıldı
YEREL HABERLER SP Genel Başkan Yardımcısı Bitmez, çığ faciasında ...
Çığ bölgesinde yoğun kar yağışı Arama çalışmaları yoğun kar yağışı nedeniyle yapılamazken, görüş mesafesi 5 metreye düştü
YEREL HABERLER Çığ bölgesinde yoğun kar yağışı Arama çalışmaları ...
Çığ faciasında en çok şehit veren mahalleye ziyaret
YEREL HABERLER Çığ faciasında en çok şehit veren mahalleye ziyaret
Vanlı İş İnsanı Adnan Bayram’dan başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Vanlı İş İnsanı Adnan Bayram’dan başsağlığı mesajı
Van'daki çığda hayatını kaybedenler için hatim okutuldu
YEREL HABERLER Van'daki çığda hayatını kaybedenler için hatim ...
TÜBİTAK’ta Türkiye rekoru
YEREL HABERLER TÜBİTAK’ta Türkiye rekoru
İpekyolu Belediyesi ilkbahara hazırlanıyor
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi ilkbahara hazırlanıyor
Çığ altında kalan itfaiye amiri, DHA'ya bir saat önce röportaj vermişti
YEREL HABERLER Çığ altında kalan itfaiye amiri, DHA'ya bir saat önce ...
Başkan Arslan afet bölgesinde
YEREL HABERLER Başkan Arslan afet bölgesinde
Başkale’de kapalı mahalle yolları açılıyor
YEREL HABERLER Başkale’de kapalı mahalle yolları açılıyor
Şehitler için mevlit okutulup musibetler için kurban kesildi
YEREL HABERLER Şehitler için mevlit okutulup musibetler için kurban ...
Deprem şehitlerinin ailelerine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Deprem şehitlerinin ailelerine taziye ziyareti
Şehit güvenlik korucusunun iki hayali gerçekleşti Çığ felaketinde şehit olan Yavuz'un şehadet ve ev hayali gerçekleşti Şehidin yakınları: “Can kurtarmaya gitti, canından oldu”
YEREL HABERLER Şehit güvenlik korucusunun iki hayali gerçekleşti Çığ ...
Dağlardan indirdiği emanet kepçeyle hayat kurtaran kahramanlar konuştu Ankara’dan gelen Erkan Orhan, yeğeniyle birlikte Bahçesaray Belediyesinin emanet kepçesiyle ilk faciadan 5 kişiyi kurtardı
YEREL HABERLER Dağlardan indirdiği emanet kepçeyle hayat kurtaran ...
AK Parti’li Arvas’tan ‘Bahçesaray’ açıklaması
YEREL HABERLER AK Parti’li Arvas’tan ‘Bahçesaray’ açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X