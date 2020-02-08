Van-Çatak kara yoluna çığı düştü

'Babam ve ben'

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VanÇatak kara yoluna çığ düşerken, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Dün gece etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle VanÇatakBahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı. Yoğun kar yağışının sabah saatlerinde de etkisini sürdürmesi üzerine ulaşıma açılmayan Çatak yoluna saat 11.00 sıralarında çığ düştü. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Elmacı bölgesine düşen çığ nedeniyle yaralanan veya ölen kimsenin olmadığı bildirildi.

VAN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:36

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