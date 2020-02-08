Çatak'ta çığ

'Babam ve ben'

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VAN-Çatak ilçesi karayolunun 10'uncu kilometresine çığ düştü. Kar nedeniyle trafiğe kapalı olan bölgeye giriş-çıkış yapılamıyordu.

Dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da çığ düştü. Sabah saat 10.30 sıralarında Çatak-Van karayolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Elmacı bölgesinde düşen çığ nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Çığın düştüğü karayolu, bölgedeki yoğun kar ve tipi nedeniyle jandarma tarafından trafiğe kapatılmıştı.





VAN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:36

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