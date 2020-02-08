Çığ faciasında hayatını kaybedenlere taziye ziyareti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindekilerle VanBahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, birlikte çığ faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Van il merkezindeki taziyeleri kabul eden ailelerle bir araya gelen Vali Bilmez ve beraberindekiler, taziyelerini ileterek başsağlığı dileğinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, “Vanımız büyük bir çığ felaketi yaşadı. Rabbim, orada can kurtarmak için canını feda eden tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Böyle acı dönemlerde Allah birliğimizi, beraberliğimizi kuvvetlendirsin. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara da hiçbir zaman fırsat vermesin. Allah bize bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Tekrar hepimizin başı sağ olsun, mekanları cennet olsun” dedi.

VAN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:42

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.