'Kardan kadın' müşterileri artırdı

VAN´ın Erciş İlçesi'nde lokanta işleten Melik Atmaca (28), lokantasının önünde yaptığı 'kardan kadın' vatandaşların ilgisini çekiyor. Makyajıyla, takılarıyla, atkı ve beresiyle ilgi çeken 'kardan kadın'ı görenler önce fotoğraf çektiriyor sonra lokantaya girip yemek yiyor.

Erciş'in Van Yolu Caddesi'nde lokanta işleten bir çocuk babası Melik Atmaca, vatandaşların ilgisini çekmek için lokantasının önüne 'kardan kadın' yaptı. Müşterilerin ilgisini çekmek için yaptığı kardan kadının takılarını, atkısını, beresini takıp, makyajını da ihmal etmedi. Lokantanın önünden geçenlerin yaptıkları kardan kadınla fotoğraf çektirmek istediğini belirten Atmaca, fotoğraf çektirenlerinde içeri girip yemek yediklerini söyledi. Böylelikle işlerinin arttığını söyleyen Atmaca, "Kardan kadına `Beril´ ismini bıraktık. Bu yöntem müşterilerin çok ilgisini çekti. Gelip fotoğraf çektirip içeri girip yemek yiyorlar" dedi.



VAN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:36

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