Cumhurbaşkanından aldığı ödülü Rektör Şevli’ye verdi

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödüne layık görülen Doç. Dr. Nurettin Mengeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı ödülü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye verdi.

Van YYÜ Eczacılık Fakültesi Meslek Bilimleri Bölümü Farmasötik Kimya Anabilimdalı öğretim üyesi Doç. Dr. Nurettin Mengeş, 2019 TÜBAGEBİP ödülüne layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan Doç. Dr. Mengeş, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret ederek kendisine takdim etti. Van YYÜ akademisyenlerinin aldıkları ödüllerden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Rektör Şevli, "Daha önce başka hocalarımız da önemli ödüller aldılar. Nurettin Mengeş Hocamız da TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödüne layık görüldü ve bu ödül kendisine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan tarafından verildi. Ben hocamızı bu prestijli ödülü aldığı için tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

VAN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:36

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