Van Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı şampiyonluğa kenetlendi

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 16. haftasında ağırladığı Elazığ Polisgücü Voleybol Takımını 30 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grupta yer alan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, kritik bir virajdan da 3 puanla dönmeyi başardı. Mutlak şampiyonluk parolasıyla her maçına çıkan kırmızısiyahlılar, aldığı üst üste galibiyetlerle taraftarların yüzünü güldürüyor. Son olarak Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu Spor Salonunda ligin güçlü ekiplerinden Elazığ Polisgücü Voleybol Takımını konuk eden Van ekibi; Emrah Eker, Necip Arman ve Sarbay Bağrıyanık’tan oluşan teknik kadroyla karşılaşmaya başladı. Gölkentliler Taraftar Grubunun müthiş desteği ile maç boyunca tüm setlerde rakibine üstünlük sağlayan kırmızısiyahlılar, sergilediği eforla herkesi adeta büyüledi. 2511, 2516 ve 256’lık setlerle 30 galip ayrılan Van ekibi, PlayOff mücadelesi için önemli bir eşik atladı.

Bitiş düdüğü ile birlikte uzun süre şampiyonluk şarkılarının seslendirildiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kulüp As Başkanı Ruşen Alpaslan, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Alpaslan, "Çok mutluyuz. Son 3 maçımız kaldı. PlayOff için önemli bir eşiği geçtik. Elâzığ maçı bu maratonda önemli bir eşikti, Allah’a şükür kazandık. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Ligde liderin 4 puan gerisinde 2. sırada yer alan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, önümüzdeki hafta cumartesi deplasmanda Şırnak Belediyesi ile karşılaşacak. Ardından da pazar günü erteleme maçında Cizre ile oynayacak.

VAN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:36

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