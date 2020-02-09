Van´da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor

-VAN'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 765 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor. Van-Bahçesaray ve Çatak yolu, olumsuz hava koşulları ve can güvenliği nedeniyle valilik kararıyla araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Bu arada bir itfaiye personelinin çığ altında kaldığı bölgede bugün de, olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışma yapılmayacağı, hava koşullarının düzelmesi halinde teknik heyetin bölgede inceleme yapacağı belirtildi.

Van'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 765 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde 40 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle, Van-Bahçesaray karayolunda düşen çığın altında kalan itfaiye personeline ulaşılması için olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de çalışmaların yapılmayacağı belirtildi. Van Valiliği'nin kararıyla, olumsuz hava koşulları ve can güvenliği nedeniyle Van-Bahçesaray ve Çatak karayolunda araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Bölgede etkili olan kar fırtınası ile birlikte sis de etkili oluyor. Kent genelinde kapanan 415 mahalle ve 350 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çalışmalarına zaman zaman ara vermek zorunda kalıyor.





VAN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:35

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