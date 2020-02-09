Van’da kar tatili

Van’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için il genelinde tüm okullar tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir” denildi.

VAN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:43

YATSI 19:01

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