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Van-Bitlis ve Van-Hakkari kara yolu ulaşıma açıldı

İHA

Olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatılan VanBitlis ve VanHakkari kara yolu ulaşıma açıldı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün sabah saat 05.00 sıralarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle can ve mal güvenliği açısından kapatılan Van’ın Gevaş ilçesi ile Bitlis’in Tatvan ilçesi arasındaki kara yolu ile VanHakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere mevki ve VanGürpınar Kurubaş Geçidi yapılan çalışmalar sonrası ulaşıma açılmıştır. Yola çıkacak vatandaşlarımızı, çıkmadan önce araçlarını kış şartlarına uygun olarak hazırlamalarını, istenmeyen sonuçların yaşanmaması için yetkililerin uyarılarına uymaları konusunda uyarıyoruz” denildi.

VAN

09 Şubat 2020 Pazar

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