Erciş'te kablo hırsızları suçüstü yakalandı

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VAN´ın Erciş ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 3 kişi, vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından suçüstü yakalandı.

İlçenin Cami Kebir Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait direklere tırmanarak kabloları kesen 3 kişiyi gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaşları 14 ve 16 arasında değişen F.Ç., Y.S. ve V.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.



VAN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:35

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