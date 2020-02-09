Kamyonetteki 54 kilo eroini 'Rexo' buldu

'Babam ve ben'

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VAN'ın Gürpınar ilçesinde, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan kamyonette, narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada, 54 kilo eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesi VanHakkari yolunda oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine kamyonet sürücüsünü durdurdu. Narkotik köpeği 'Rexo' ile araçta yapılan aramada, arka koltuğun altına gizlenen, 106 paket halinde, 54 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan sürücü S.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



VAN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:35

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