Astım hastası dört saatlik çalışmayla kurtarıldı

Van’da astım hastası olan 60 yaşındaki kadın, büyükşehir belediyesi karla mücadele ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzalan Mahallesi’nde yaşayan Şehriban Yıldırım, aniden rahatsızlanınca yakınları sağlık ekiplerini aradı. Yoğun kar yağışı nedeniyle mahalleye ulaşamayan sağlık ekipleri, karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Bölgede kısa sürede çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 4 saat süren yol açma çalışmasının ardından sağlık ekiplerini mahalleye ulaştırdı. İlk müdahalesi evinde yapılan Şehriban Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayrıca karla mücadele ekipleri; Özalp ilçesi Kırkçalı, Aşağı Akgülle, Seydibey ve Bağrıaçık mahalleleri ile Saray ilçesi Şemsettin Bey ve Hacıkışlak mahallelerinde farklı sağlık sorunları olan vatandaşlara da sağlık ekiplerinin ulaşması sağlandı.

VAN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:35

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