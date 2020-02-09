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Van’da ahırın üzerine çığ düştü

İHA

Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzalan Mahallesi'nde ahırın üzerine çığ düşmesi sonucu iki küçükbaş hayvan telef oldu.

Van’da ahırın üzerine çığ düştü

Van’ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzalan Mahallesi’nde ahırın üzerine çığ düşmesi sonucu iki küçükbaş hayvan telef oldu.
Van’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzalan Mahallesi’nde saat 10.40 sıralarında bir çığ meydana geldi. Meydana gelen çığ sonucu bir ahır yıkıldı. Yıkılan ahırın içinde bulunan iki küçükbaş hayvan ise telef oldu.
Konuya ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Bugün Karpuzalan köyümüzde (mahalle) bir ahırın üzerine çığ düştü. AFAD ve itfaiye ekiplerimiz müdahale etti. Herhangi bir can kaybımız yok. Ahırdaki iki küçükbaş hayvan kaybı var. Kar yağışı devam ediyor, tipi fırtına devam ediyor. Mahallelerimizin büyük bir kısmı ulaşıma kapalı, çoğunda da tipiden dolayı ulaşım yapılamıyor” dedi.

VAN

09 Şubat 2020 Pazar

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