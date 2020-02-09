Çığ bölgesinde hava koşullarından dolayı arama çalışmaları yapılamıyor Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Teknik ekip alana gitmeye çalıştı ama maalesef alana ulaşamadı” “Çaldıran bölgesinde sınırı geçerken 13 kişinin donarak öldüğü bilgisi var” “Uygun koşulda bütün yollarda ulaşım sağlanacak” “Çatak’ın hemen hemen bütün bölgesinde çığ tehlikesi var”

Van’ın merkez Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde çığın altında kalan itfaiye personelini arama çalışmaları uygun olmayan hava koşullarından dolayı başlanamadı.

Bahçesaray ilçesine bağlı Karapet mevkiinde geçtiğimiz Salı günü meydana gelen çığ faciasının ikinci gününde meydana gelen çığda arama kurtarma çalışmalarına katılarak çığın altında kalan itfaiye erine henüz ulaşılamadı. Bölge genelinde kar ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, Bahçesaray bölgesine gitmeye çalışan teknik ekipler de çığ alanına ulaşamadı.

İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, hava koşulları normale döndüğü zaman alanda yapılacak inceleme sonucunda değerlendirme yapılarak şartlar müsait olduğu takdirde tekrar çalışmalara başlanılacağını belirtti. Vali Bilmez, “Sabah teknik ekip alana gitmeye çalıştı ama maalesef alana ulaşamadı. Şu an çığın altında olan kardeşimizin kurtarma çalışmalarına başlanamadı. Hava koşulları normale döndüğü zaman tekrar inceleme, değerlendirme yapılarak şartlar müsait olduğu zaman tekrar çalışmalara başlanılacak. Şu an Çatak yolumuz tamamen kapalı. Kimsenin oraya gitmeye kalkışmamasını talep ediyoruz. Bahçesaray yolu da buradan Van üzerinde kapalıdır. Hizan üzerinde de yol açma çalışmaları devam ediyor. Başkale yolumuz açıldı. Doğubayazıt, Patnos, Ahlat ve Adilcevaz yolumuz da açıktır” dedi.



“13 kişinin donarak öldüğü bilgisi var”

Çaldıran ilçesinde 13 kişinin donarak öldüğü ihbarı aldıklarını ancak kar yağışı dolayısıyla bir çalışma başlatamadıklarını ifade eden Bilmez, “Bölgede maalesef göçmen dramı sürekli devam ediyor geçen sene 100’e yakın baharda karların içerisinde donarak ölmüş cesede ulaştık. Dün İran, Almanya, Diyarbakır ve oradan bize ulaşan bir ihbar. Çaldıran bölgesinde sınırı geçerken 13 kişinin donarak öldüğü, karın altında olduğuna dair bir bilgi var. Çaldıran o bölgeye ulaşımda sıkıntı var. Bölgeye gidilmesi halinde de çalışma imkanı yok. Ciddi bir tipi fırtına var. Göz gözü görmüyor şartlar uygun olduğu zaman AFAD ve jandarma ekipleri bölgede tarama çalışması yapacak. Şu anda bir çalışmamız yok” şeklinde konuştu.



“Uygun koşulda bütün yollarda ulaşım sağlanacak”

Tipinin durmasıyla birlikte bütün yolları ulaşıma açacaklarını sözlerine ekleyen Bilmez, “Sadece Van Büyükşehir Belediyesinin binin üzerinde personeli ve 250 araçla sahada çalışıyor. DSİ araçları da şehir merkezinde çalışıyor. Karayolları ekipleri ise bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Yol açmada sıkıntımız yok. Tipinin devam ettiği bir zamanda köy yolu açmanın da bir anlamı yok. Çünkü yarım saat geçmeden o yol tekrar eski haline geliyor. Hava koşulları uygun olduğu anda bütün köy yollarımızın ulaşımın sağlayacağız” ifadelerini kullandı.



“Çatak’ın bütün bölgesinde çığ tehlikesi var”

Çığ tehlikesinden dolayı Çataklı vatandaşları evlerinden çıkmaması konusunda uyaran Vali Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çatak'ta da özellikle mecburi olmadıkça köyden kimse çıkmasın. Çünkü Çatak’ın hemen hemen bütün bölgesi çığ açısından tehlike arz etmektedir. Hava şartları normale dönünceye kadar hemşehrilerimizin acil olmadıkça köyden çıkmamalarını tavsiye ediyoruz.”

VAN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:35

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