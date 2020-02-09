YYÜ’de kar tatili

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için tatil edildi.

Van YYÜ Senatosundan yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin tüm yerleşkelerinde 10 Şubat 2020 Pazartesi (yarın) eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

VAN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:35

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