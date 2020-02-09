Erciş’te odunluk yangını

Van’ın Erciş ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Erciş ilçesine bağlı Topraklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin odunluğunda yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, odunlukta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
VAN
09 Şubat 2020 Pazar
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