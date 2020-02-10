Tuşba’da temizlik işçilerinin zorlu kış mesaisi

Van’da etkili olan kar yağışı ve dondurucu havaya aldırış etmeyen Tuşba Belediyesi temizlik işçileri, zorlu kış şartlarına adeta meydan okuyor.

Tuşba Belediyesi bünyesinde çalışan temizlik işçileri, olumsuz hava şartlarına rağmen 7/24 saat esasına göre hizmet veriyor. Özellikle son günlerde etkili olan ve kalınlığı yer yer bir metreyi geçtiği mahallelerdeki kar yığınlarının altında kalan çöpleri toplayarak araçlara yükleyip şehir dışına çıraktan temizlik işçileri, mesai menfuru gözetmeksizin çalışıyorlar.

Günde ortalama 200 top çöp toplayan ekipler, zaman zaman hava sıcaklılarının eksi 20 dereye kadar düştüğü gecenin ayazında çöp topluyorlar. Kendilerini en çok etkileyen etkenlerin başında ise vatandaşların çöp diye evlerinde çıkardığı hafriyat ve soba külü olduğunu kaydeden temizlik çalışanları, kar altında donan kömür atıkları dolusu çuvalları çıkartmaktan zorluk çektiklerini anlattılar. Vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları için çağrıda bulunan işçiler, bu tür atıklarını çöp noktalarına atılmaması dileğinde bulundular.

VAN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:34

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