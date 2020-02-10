Van Ferit Melen Havalimanı'nda 109 gram metamfetaminle yakalandı

'Babam ve ben'

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VAN Ferit Melen Havalimanı'nda, Ankara'ya gitmek isteyen yolcunun yapılan üst aramasında, 3 roll on (bilyeli deodorant) içine gizlenen 109 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri, Van'dan Anakara'ya gitmek üzere havalimanına gelen S.A.'nın üzerini, yolcu giriş kontrol noktasındaki X-ray cihazından geçtiği sırada şüphe üzerine detaylı aradı. S.A.'nın yapılan üst aramasında, 3 roll on içine gizlenen 109 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/ uyuşturucu madde nakletmek' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



VAN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:34

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