Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu kapatıldı

'Babam ve ben'

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Van’ın Çaldıran ilçesiyle Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin düştüğü ÇaldıranDoğubayazıt kara yolu üzerindeki Tendürek Geçidi’nin saat 10.45 itibariyle trafiğe kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Ayrıca Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği ihbarının yapıldığı bölgede de AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı” denildi.

VAN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:34

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