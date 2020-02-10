Van’da okullar tatil edildi

Van’da olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11.02.2020 Salı günü de ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim, rehberlik araştırma ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır” denildi.

VAN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:44

YATSI 19:02

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