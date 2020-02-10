Bahçesaray-Çatak kara yoluna 2 çığ düştü Yapılı Mahallesi girişi ile Yukarı Narlıca Mahallesi yoluna da 2 çığ düştü Göçmenler için giden ekip, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla bölgeye ulaşamadı Yol güzergahında farklı bölgelere de çığ düştüğü değerlendiriliyor

VanBahçesaray kara yolundaki facia bölgesine AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşamazken, yol güzergahında farklı bölgelere de çığ düştüğü değerlendiriliyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van’ın Çaldıran ilçesinde 13 göçmenin yasa dışı yollarla yurda girerken donarak öldüğü yönündeki ihbar üzerine sabah saatlerinde arama çalışmaları için bölgeye ekip sevk edildiği belirtildi. Giden ekipler, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Ekiplerin, yarın hava şartlarının uygun olması durumunda tekrar bölgeye gönderileceği bildirildi.

Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası VanÇatak kara yoluna 2 çığ, ÇatakBahçesaray yolundaki Yapılı Mahallesi girişi ile Yukarı Narlıca Mahallesi yoluna da 2 çığ düştü. Ekipler, Yapılı Mahallesi girişindeki çığı temizlerken, Yukarı Narlıca Mahallesi ile VanÇatak kara yolundaki çığların da temizlenmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

VanBahçesaray kara yolunda 45 Şubat tarihinde meydana gelen facia sonrası çığın bulunduğu bölgeye gitmek üzere yola çıkan AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri de yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla bölgeye ulaşamadı. Yol güzergahında farklı bölgelere de çığ düştüğü değerlendirilirken, ekiplerin yarın tekrar bölgeye giderek gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra hava şartlarının uygun ve yolun açık olması halinde çığ bölgesine ulaşmaya çalışacağı belirtildi.

VAN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:34

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