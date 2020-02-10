Van Büyükşehir Belediyesinden ‘kişisel gelişim’ konferansı

Van Büyükşehir Belediyesi, gençlerin motivasyon ve özgüven duygusunu geliştirmek adına kişisel gelişim konferansı düzenliyor.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı, özellikle gençlerin gelişimi ve motivasyonu için ünlü EğitimciYazar Alişan Kapaklıkaya’yı Van halkıyla buluşturuyor. 13 Şubat Perşembe günü saat 14.00’da Hacıbekir Mahallesi’nde bulunan kültür merkezinde verilecek konferansta Kapaklıkaya katılımcılara kişisel gelişim konularında önemli bilgiler aktaracak.
VAN
10 Şubat 2020 Pazartesi
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