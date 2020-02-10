Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda kontrollü geçiş

Van’ın Çaldıran ilçesiyle Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki kara yolunda zincirli araçlara geçi veriliyor.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 115. Erciş Şube Şefliği ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin düştüğü ÇaldıranDoğubayazıt kara yolu üzerindeki Tendürek Geçidi’nde 1 rotatif kar savurma aracı, 2 greyder, 3 kamyon kar küreme aracı ile birlikte 7/24 mesai harcıyor. Ekipler, bir taraftan kar kalınlığın yer yer bir metreyi bulduğu bölge çalışma yürütürken, bir taraftan da zincirsiz tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor. Yazlık lastik ve zincirsiz yola çıkan bazı tırlar, makas atarak yolu kapatınca yolda uzun kuyruklar oluşuyor.

VAN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:44

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.