32 kişilik ekip çığ bölgesine gitmek üzere yola çıktı

VanBahçesaray kara yolunda 45 Şubat tarihinde meydana gelen çığ felaketi nedeniyle çalışma yapacak AFAD, jandarma, UMKE ve Karayolları personelinden oluşan 32 kişilik ekip, sabah saatlerinde yola çıktı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, VanÇatak kara yolunun Elmacı Mahallesi bölgesinde düşen çığı temizleme çalışmalarının sabah yeniden başlatıldığı belirtilerek, “Dün gece saat 00.00’a çığ temizleme çalışması yapan ekipler, hava sıcaklığının zaman zaman eksi 35 dereceye kadar düştüğü bölgeden geri çekildi. Sabah birçok araç aşırı soğuk yüzünden çalışmayınca Van’dan yeni araçlar bölgeye sevk edildi. Yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin yaklaşık 2 saat içerisinde yolu ulaşıma açması bekleniyor. VanBahçesaray kara yolunda 45 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen çığda çalışma yapacak AFAD, jandarma, UMKE, Karayollarından oluşan 32 kişilik ekip sabah saatlerinde yola çıktı. Bölgede yol açma çalışmaları sürüyor. Bugün çığ bölgesine ulaşım sağlanırsa yapılacak değerlendirme sonrası çığın altındaki itfaiye erini arama çalışmaları da başlayacak. Van’ın Çaldıran ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giriş yapan ve donarak hayatını kaybettiği yönünde ihbarın alındığı 13 düzensiz göçmen ile ilgili Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve bölgedeki karakolun yapacağı değerlendirme sonrası çalışma yapılacak şartların uygun olması halinde Van’dan bölgeye ekipler sevk edilecek” denildi.

VAN 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:33

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