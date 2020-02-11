Van Kültür ve Dayanışma Vakfından anlamlı proje “Benim kızım okuyor” projesine ilk destek TRT Sanatçısı Özkaya’dan destek

Van Kültür ve Dayanışma Vakfı, kız çocukların eğitimine katkı sağlamak için başlattığı “Benim kızım okuyor” projesine TRT Sanatçısı Özkaya’dan destek geldi.

Van Kültür ve Dayanışma Vakfının başlattığı projeye ilk destek Vanlı TRT sanatçısı Mehmet Özkaya’dan geldi. Mehmet Özkaya korosu İstanbul Ataşehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde tüm müzikseverlere muhteşem bir gece yaşattı. Mehmet Özkaya, konserinin tüm gelirini Vanlı kız çocuklarının eğitimine harcanmak üzere Van Kültür ve Dayanışma Vakfı’na bağışladı. Konsere Vanlılar ve sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Konu il ilgili açıklama yapan Mehmet Özkaya, Van Kültür ve Dayanışma Vakfı ile işbirliği yaptık. Bir kız çocuğumuzun eğitimine, başarısına katkı sağlayabilirsek bundan mutluluk duyarız. Bundan sonra da kültür ve sanat alanlarında Van vakfımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Van Vakfı Başkanı Nizamettin Ağar ise “TRT sanatçısı Mehmet Özkaya’nın vakfımızın başlattığı “Benim kızım okuyor” projesine ilk desteği verdiğinden dolayı çok mutluyuz. Mehmet Özkaya’nın sergilediği sosyal sorumluk örneğinin tüm Vanlı sanatçılardan bekliyoruz. Hedefimiz okumak isteyen tüm kız öğrencilere ulaşmak ve destek olmaktır. Bu konuda farklı projelerimize yakında vakıf olarak başlayacağız .Bu anlamlı desteklerinden dolayı Mehmet Özkaya hemşerimize ve ekibine kalbimizde kocaman bir yer açtık katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi .

VAN 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:33

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